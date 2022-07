Desemprego: há 37 cursos com zero inscritos nos centros de emprego

No ano letivo passado houve 37 cursos sem nenhum aluno recém-licenciado inscrito no Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP). Estes e muitos outros dados sobre todos os cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP), licenciaturas, mestrados integrados e mestrados 2.º ciclo do país podem ser consultados pelos candidatos no Infocursos. O portal tem como objetivo ajudar com informação útil os candidatos que já a partir de segunda-feira vão apresentar a candidatura ao ensino superior público.

Segundo os mesmos dados, o desemprego diminuiu de 5% para 4% no número de recém-diplomados com licenciatura ou mestrado integrado que se encontravam inscritos IEFP no ano lectivo 2020/21.

Na lista de cursos com o chamado desemprego zero predomina a área da saúde com 12 cursos, dos quais metade são de Enfermagem. A saber:

Enfermagem na Escola Superior de Saúde Egas Moniz;

Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa – Lisboa;

Escola Superior de Saúde – IP Setúbal;

Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias – IP Castelo Branco;

Escola Superior de Saúde – IP Beja; Escola Superior de Enfermagem de São João de Deus – U. Évora.

Na área da saúde juntam-se:

Terapia da Fala, na Escola Superior de Saúde do Alcoitão;

Ortóptica e Ciências da Visão na Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa – IP Lisboa;

Medicina, no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar – UP;

Medicina na Universidade da Beira Interior;

Bioquímica na Faculdade de Ciências e Tecnologia – Universidade de Coimbra

Farmácia Escola Superior de Saúde – Universidade do Algarve.

Na lista dos cursos sem inscritos no IEFP há a assinalar um vasto leque de engenharias e outras formações em tecnologia:

Engenharia Informática na Escola Superior de Ciência e Tecnologia – ISP Gaya;

Engenharia de Protecção Civil no ISEC Lisboa – Instituto Superior de Educação e Ciências;

Engenharia Electrotécnica e de Computadores na Escola Superior de Tecnologia de Tomar – IP Tomar;

Tecnologia e Gestão Industrial (regime nocturno) na Escola Superior de Tecnologia de Setúbal – IP Setúbal;

Informática na Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém – IP Santarém;

Segurança Informática em Redes de Computadores na Escola Superior de Tecnologia e Gestão – IP Porto;

Engenharia Informática na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital – IP Coimbra;

Engenharia Electrotécnica e de Computadores na Escola Superior de Tecnologia – IP do Cávado e Ave;

Engenharia Informática e de Computadores na Instituto Superior Técnico (Taguspark) – UL;

Engenharia Naval e Oceânica, Instituto Superior Técnico – UL;

Matemática Aplicada e Computação, no Técnico;

Arquitectura, também no Técnico;

Engenharia Geoespacial na Faculdade de Ciências – UL;

Física na Faculdade de Ciências – Universidade do Porto;

Química na Faculdade de Ciências e Tecnologia – Universidade de Coimbra.

Sem inscritos no IEFP estão igualmente:

Educação Básica, na ISCE – Instituto Superior de Lisboa e Vale do Tejo;

Educação Básica na Escola Superior de Educação de João de Deus;

Música, variante de Jazz (regime pós-laboral) na Escola Superior de Música – IP Lisboa;

Arquitectura na Universidade Lusíada – Norte (campus de Vila Nova de Famalicão);

Psicologia na Faculdade de Ciências Humanas – Universidade Católica;

Dança na Faculdade de Motricidade Humana – UL;

Música na Universidade do Minho;

Economia na Universidade Lusíada – Lisboa.

À lista acrescem ainda:

Biotecnologia na Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche – IP Leiria;

Biologia na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias.

A data de referência das estatísticas apresentadas é o ano letivo 2020/21, mas os dados permitem perceber a evolução desde 2015, que revela que no ano passado se registou “uma grande estabilidade no sistema de ensino superior”, apesar da pandemia.