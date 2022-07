As trabalhadoras do sector da saúde e cuidados ganham, em média, menos 24% do que os trabalhadores, sendo esse fosso superior ao registado no conjunto dos demais sectores, revela um relatório publicado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS).

A idade, as qualificações, mas também a segregação de género ajudam a explicar essas diferenças remuneratórias entre homens e mulheres.

