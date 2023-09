Em causa está uma perda mensal de 28 euros, em média, um valor que sobe para 33 euros junto dos jovens entre os 18 e 24 anos, de de acordo com um estudo realizado pela Too Good To Go.

14 Setembro 2023, 11h13

O desperdício alimentar tem um custo de 3,36 mil milhões de euros por ano para os portugueses, de acordo com um estudo realizado pela Too Good To Go.

Em causa está uma perda mensal de 28 euros, em média, um valor que sobe para 33 euros junto dos jovens entre os 18 e 24 anos. O estudo revela que se trata “de numa média anual de 336 euros perdidos em más práticas de gestão alimentar”.

A Too Good To Go adianta, ainda, que “55,7% dos inquiridos assumem-se muito mais atentos aos alimentos que consomem”, sendo que somente “14,3% das pessoas não mudaram os seus hábitos, na sequência da espiral inflacionista”.

“Como consequência, 75% dos portugueses admitem que os preços mais elevados tiveram como resultado a diminuição dos desperdícios, bem como uma perceção do real valor dos produtos alimentícios”, acrescenta a nota enviada à imprensa a propósito do estudo.

Contudo, segundo María Tolentino, Country Director da Too Good To Go, “os portugueses estão cada vez mais atentos relativamente ao desperdício alimentar”.

“Devemos estar sensibilizados para os tempos complexos que vivemos. É que, se sabemos que vamos ter mais gastos com os mais novos, então encontremos alternativas, por exemplo, nos nossos comportamentos alimentares. Cientes dos impactos que trará, por exemplo, para a nossa carteira e, numa perspetiva mais alargada, para o planeta”, finalizou a mesma responsável, citada no comunicado.