Despesa com atividades de inovação representa 0,9% do total do volume de negócios das empresas da Madeira

A despesa com atividades de inovação representou 0,9% do total do volume de negócios das empresas da Madeira, entre 2018-2020, indicam os dados da Direção Regional de Estatística (DREM).

Já a despesa total com atividades de inovação atingiu 22,8 milhões de euros, uma quebra de 15,2% face ao valor de 2018.

Da despesa total com atividades de inovação 47,7% foram para despesas com inovação (10,9 milhões de euros), 41,8% para despesas com I&D desenvolvida internamente – intramuros (9,5 milhões de euros), e 10,6% para despesas com I&D contratada a terceiros – extramuros (2,4 milhões de euros), sublinha a direção regional.

A nível nacional as despesas com atividades de inovação atingiram os 2,7 mil milhões de euros, mais 5,3% do que em 2018.

“3,0% das empresas inovadoras cooperaram em atividades de I&D e/ou em outras atividades de inovação, menos 2,3% do valor nacional (5,3%). No triénio 2016-2018, na Região Autónoma da Madeira, este indicador tinha sido mais elevado, 4,6%”, refere a DREM.

Os dados da DREM referem que “20,5% das empresas introduziram inovações com benefícios ambientais obtidos na empresa e/ou durante o consumo ou uso dos bens ou serviços pelo utilizador final, sendo que para 19,0% foram inovações com benefícios ambientais obtidos na empresa e para 18,1% foram inovações com benefícios ambientais obtidos durante o consumo ou uso dos bens e serviços pelo utilizador final”.