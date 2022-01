Despesa do Governo Regional da Madeira aumenta 12,6% e receita sobe 3,6%

No mês de dezembro de 2021 a despesa efetiva do Governo Regional da Madeira aumentou 12,6% comparativamente ao período homólogo. Já no que diz respeito à receita efetiva, esta registou um ligeiro aumento, de 3,6%.

Os dados constam no Boletim de Execução Orçamental do Governo Regional relativo ao mês de dezembro, publicados no portal da Secretaria Regional das Finanças. “Do Boletim que agora se publica, o qual agrega a execução orçamental, até ao final de 2021, importa referir que o saldo global consolidado, em contabilidade pública, dos organismos com enquadramento no perímetro da Administração Pública Regional, é deficitário em 262,2 milhões de euros”, pode ler-se.

O aumento da refeita efetiva em cerca de 42 milhões de euros justifica-se devido à evolução ascendente tanto da receita fiscal, que registou uma subida de 2,6%, como da receita não fiscal, com um crescimento de 6,5%, dada em parte pelo aumento das transferências provenientes da União Europeia.

Em termos homólogos e até ao final de dezembro de 2021, as receitas de IRC reduziram 25,3%, enquanto as receitas de IRS aumentaram, 1,8% (cerca de quatro milhões de euros). As receitas de IVA aumentaram 5,5% (cerca de 22,1 milhões de euros).

O Boletim destaca que o aumento da despesa efetiva reflete que a contínua diminuição dos encargos com a dívida comercial, com as parecerias público privadas, com os juros da dívida pública e também a contração da despesa corrente não Covid-19 não compensam o aumento da despesa direcionada para colmatar os efeitos adversos diretos e indiretos da pandemia da doença Covid-19.

Excluindo o efeito Covid-19 da execução orçamental até final de dezembro, a despesa varia 3,1% em termos homólogos (37,8 milhões de euros).

À semelhança do ano anterior, mais de metade da despesa (superior a 57% da despesa total) foi canalizada para a área social, onde se destaca o setor da Saúde com uma execução orçamental de 478,2 milhões de euros e a Educação com 365,4 milhões de euros.

O passivo acumulado da Administração Pública Regional reportado ao final de dezembro de 2021 ascendia a 103,6 milhões de euros, dos quais 45,8% são respeitantes a obrigações do Governo Regional.