A Guarda Costeira norte-americana continua a analisar os destroços encontrados no local, mas já terá informado os familiares dos cinco tripulantes, ainda por resgatar, que pertencem à parte traseira do Titan.

22 Junho 2023, 18h48

Os destroços encontrados no Atlântico Norte, na área onde o Titan desapareceu no passado domingo, fazem parte da estrutura traseira do submersível, avança a SIC Notícias.

A análise aos destroços avistados no local, por parte da Guarda Costeira norte americana, continua a decorrer, mas o canal televisivo sublinha que os familiares dos tripulantes já foram informados de que pertencem, de facto, ao Titan. Paralelamente decorrem as buscas na esperança de resgatar as cinco pessoas que iam a bordo.

As autoridades esperam que os sons subaquáticos, que continuam a ser monitorizados, possam ajudar a restringir as operações de busca, cuja área de cobertura foi expandida para vários milhares de quilómetros.

No entanto, os especialistas envolvidos na busca salientam diversos obstáculos, desde identificar a localização da embarcação, até alcançá-la com equipamentos de resgate, até trazê-la à superfície – supondo que ela ainda esteja intacta.

Às 15 horas locais (20 horas em Portugal), a Guarda Costeira norte americana vai dar uma conferência de imprensa para atualizar informações.