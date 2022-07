Detetados cerca de três mil ataques de ransomware em Portugal só este ano

“Os bancos italianos, portugueses e espanhóis estão igualmente posicionados para beneficiarem de taxas de juros mais altas da área do euro, mas quando combinados com as perspectivas do PIB, esperamos que os bancos espanhóis e portugueses sejam os mais beneficiados, com lucros pré-imparidade também apoiados por recentes iniciativas de reestruturação e custos”, defende a agência de rating.