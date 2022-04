Deutsche Bank com lucros de mil milhões a subirem 17%

O banco alemão apresentou os seus resultados do primeiro trimestre que superam previsões. O Deutsche Bank registou o sétimo trimestre consecutivo de lucros, com um crescimento dos lucros atribuíveis aos acionistas de 17% para 1,06 mil milhões de euros, um valor que ficou acima das estimativas dos analistas (950 milhões de euros) devido sobretudo ao bom desempenho da banca de investimento.

Incluindo interesses minoritários, o banco registou um aumento de 18% no lucro líquido do trimestre, para 1,23 mil milhões de euros, superior ao consenso médio dos analistas. A receita em na banca de empresas aumentou 11% e no banco de investimento cresceu 7% . Os custos caíram 4%.

O Deutsche Bank prometeu cumprir uma série de metas financeiras este ano, mas a visibilidade do banco pelo resto do ano foi enublada pela guerra na Ucrânia.

Ainda assim, o banco alemão alertou que a guerra na Ucrânia e o abrandamento da economia vão penalizar os resultados em 2022, obrigando a um crescimento significativo nas provisões.

“O Deutsche Bank está mais estável e resiliente do que há uns anos. Os nossos números para o primeiro trimestre indicam isso claramente”, disse o CEO, Christian Swing, na carta aos colaboradores, desta quarta-feira. Mas o banco alemão alerta no seu relatório e contas que as perspectivas para este ano são difíceis.

“Apesar das incertezas associadas à guerra na Ucrânia e os desafios remanescentes associados à pandemia do Covid-19, pretendemos continuar a implementar a nossa estratégia de forma disciplinada, com o foco em melhorar a rentabilidade sustentável, aumentando a receita core do banco, mantendo a disciplina de custos e capital”, disse ainda admitindo que o atual contexto operacional está a ficar cada vez mais difícil e as pressões de custos se intensificaram.”

O aumento da inflação e como os bancos centrais podem reagir a ela abalaram os mercados ultimamente e causaram grande incerteza para as empresas, incluindo bancos. Uma mudança repentina na política monetária pode afetar o desempenho dos bancos, alertou.

A receita do Deutsche Bank aumentou 1% em relação ao ano passado, para 7,33 mil milhões de euros.

As provisões para perdas de crédito totalizaram 292 milhões de euros, em comparação com 69 milhões de euros um ano antes.

O rácio de capital Tier 1 da Europa foi de 12,8%, abaixo dos 13,7% do ano anterior.

Todas as divisões do Deutsche Bank tiveram um desempenho melhor do que no ano passado, na banca de investimento, o trading de renda fixa e moedas originou um aumento de 15% na receita.

O banco admite que “essas tendências provavelmente continuarão no segundo trimestre”.

“Ainda há incerteza nos mercados financeiros e alguma volatilidade lá fora, e nosso objetivo é apoiar os nossos clientes nesse ambiente”, disse James von Moltke, administrador financeiro do Deutsche Bank, à CNBC.

O Deutsche Bank disse ainda que reduziu sua exposição à Rússia durante o primeiro trimestre. A exposição bruta a empréstimos diminuiu 5% para 1,3 mil milhões de euros e a exposição líquida a empréstimos diminuiu 21% para 0,5 mil milhões de euros durante o trimestre.