Deutsche Bank corta preço do BCP, mas mantém recomendação de compra

O Deutsche Bank reduziu o preço-alvo das ações do BCP, de 22 cêntimos para 20 cêntimos, mas manteve a recomendação de “comprar”, tendo em conta o elevado potencial (36%) e a expectativa de que o Bank Millennium vai continuar com “resultados fortes” nos próximos dois anos apesar dos prejuízos em 2022.

Numa nota publicada hoje e citada pelo BA&N Unit Research, o banco de investimento alemão calcula que as perdas com crédito no banco polaco detido em 50,1% pelo BCP vão ter um impacto negativo de 115 milhões de euros no banco português.

O Deutsche Bank destaca pela negativa a contribuição de 252 milhões de zlotys para o plano de proteção dos depositantes na Polónia e as alterações na taxa Wibor, mas no geral traça um “prognóstico positivo” para o BCP.

Recorde-se que em Maio de 2022, o Governo polaco anunciou a sua intenção de substituir o indexante Wibor por uma nova referência já em 1 de Janeiro de 2023, e a GPW Benchmark publicou os três novos indexantes propostas – WIDM, WIFM e WRR.