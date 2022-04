Deutsche Bank espera “grande recessão” nos Estados Unidos

O Deutsche Bank foi o primeiro entre os grandes bancos de investimento a estimar uma profunda recessão na economia norte-americana e adotou agora uma visão ainda mais pessimista.

Num relatório publicado esta terça-feira, intitulado “Porque a recessão vai ser mais forte do que o esperado, e citado pela BA&N Unit Research, o banco de investimento alemão estima um forte agravamento nas taxas de juro da Fed para combater a inflação, considerando inevitável uma recessão de grandes dimensões para pressionar os preços em baixa.

O Deutsche Bank até admite que a inflação possa estar a atingir o pico, mas prevê que demore muito tempo a voltar à meta da Fed dos 2%. Isto sugere que o banco central (Fed) aumentará as taxas de juros de forma tão agressiva que prejudicará a economia, dizem os economistas do banco alemão.

“Consideramos altamente provável que o Fed tenha que pisar no freio com ainda mais firmeza, e uma recessão profunda será necessária para controlar a inflação”, escreveram os economistas do Deutsche Bank num relatório com um título ameaçador: “Por que a próxima recessão será pior do que o esperado”.

Os preços ao consumidor subiram 8,5% em março, o ritmo mais rápido em 40 anos. O mercado de trabalho continua em chamas, com a Moody’s Analytics a projetar que a taxa de desemprego em breve cairá para o nível mais baixo desde o início dos anos 1950.

O Deutsche Bank disse que o fator mais importante por detrás de sua visão mais negativa é a probabilidade de que a inflação permaneça “persistentemente elevada por mais tempo do que o geralmente previsto”.

O banco diz que vários desenvolvimentos contribuirão para uma inflação mais alta do que o temido, incluindo, a reversão da globalização, as mudanças climáticas, mais interrupções na cadeia de suprimentos causadas pela guerra na Ucrânia e pelos bloqueios de Covid na China e o aumento na expectativa de inflação. “O flagelo da inflação voltou e veio para ficar”, considera o Deutsche Bank.

Menos pessimista está o banco norte-americano Goldman Sachs que admite que será “muito desafiante” reduzir a elevada inflação e o crescimento salarial, mas enfatiza que uma recessão “não é inevitável”.

Também o suíço UBS está esperançoso que o crescimento económico continuará apesar da mudança da Fed para o modo de combate à inflação.

“A inflação deve diminuir em relação aos níveis atuais e não esperamos uma recessão com o aumento das taxas de juros”, escreveu Mark Haefele, diretor de investimentos do UBS Global Wealth Management, num relatório na segunda-feira.