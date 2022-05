Devoteam inaugura escritório no Porto com apoio de Rui Moreira

O Presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, inaugurou oficialmente o novo escritório da Devoteam no Porto, numa cerimónia que contou com a presença do Group Managing Director da Devoteam, Sebastien Chevrel, elementos das autarquias do Porto, Maia e Vila Nova de Gaia, bem como com vários clientes e parceiros da Devoteam, anuncia a empresa em comunicado.

A Devoteam é uma consultora líder focada em estratégia digital, plataformas tecnológicas e cibersegurança.

Localizado no Palácio dos Correios, na Avenida dos Aliados, o espaço tem capacidade para cerca de 50 pessoas, e diversas zonas pensadas para acomodar todas as necessidades dos colaboradores; desde zonas de trabalho, salas de reunião, uma zona de refeições, um auditório para eventos e uma zona de lazer.

Bruno Mota, Managing Director da Devoteam, na nota enviada às redações, diz que “a abertura e inauguração de um novo espaço, mais do que simbolizar o crescimento e a evolução da empresa, representa o investimento do Grupo Devoteam em Portugal, representa a aposta no reforço da atual equipa na região, na criação de mais oportunidades de emprego, na construção de uma rede de contactos e parcerias locais, bem como a dinamização da economia da cidade”.

“Para além da abertura solene do escritório, a empresa fez também o lançamento do TechRadar, um guia tecnológico 100% desenvolvido pela Devoteam, com o contributo de centenas especialistas de vários países, com o objetivo de apoiar os Diretores de TI das empresas a acompanharem mais facilmente o atual cenário tecnológico em constante e rápida mudança, permitindo-lhes assim, tomar decisões mais conscientes relacionadas com a tecnologia”, avança a Devoteam.