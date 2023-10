Em cada uma das seis categorias do concurso há três finalistas. Duas empresas, a CS Plastic e a Edenred Portugal concorrem para galardões em duas áreas.

22 Outubro 2023, 18h00

A Câmara de Comércio e Indústria Luso-Francesa (CCLF) vai revelar, na próxima semana, os vencedores da 29ª edição dos Troféus Luso-Franceses, que premeiam as melhores empresas com sede em Portugal e França. Há 16 empresas diferentes entre os nomeados para os galardões 2023, que serão atribuídos na quinta-feira, dia 26 de outubro de 2023, numa soirée de gala, que se realizará em Lisboa.

O intuito do concurso anual é “incentivar as trocas comerciais entre Portugal e França distinguindo o esforço e o sucesso obtidos pelas empresas no desenvolvimento de estratégias e investimentos em ambos os mercados”, de acordo com a CCLF, fundada em 1887 e composta por uma rede de mais de 700 associados.

