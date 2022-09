Dezenas de jovens juntaram ao CV experiência pré-profissional no grupo Altri este verão

A Academia de Verão do Grupo Altri, uma tradição que remonta ao início dos anos 80, contou com a participação de mais de quatro dezenas de jovens este ano, que foram compensados com uma bolsa.

Pela primeira vez, “a iniciativa pioneira da Celbi foi alargada às restantes unidades de produção de fibras celulósicas, a Caima e a Biotek, permitindo a estes jovens experimentarem várias funções na empresa”, revela o comunicado enviado à imprensa.

O programa contou com a participação de 42 pessoas entre os 17 e os 23 anos, na sua maioria filhos de trabalhadores do grupo que, no verão, puderem conhecer as unidades do grupo de produção sustentável de fibras celulósicas de eucalipto.

“Alguns a frequentar o ensino secundário geral ou profissional, outros a frequentarem licenciaturas e mestrados em áreas tão diversas quanto Biologia, Engenharias, Línguas, entre outras, puderam ter um contacto experimental com algumas atividades nas várias unidades do Grupo Altri, desde funções fabris a funções corporativas”, é explicado na mesma nota.

“Esta experiência pré-profissional permitiu-lhes o desenvolvimento de capacidades pessoais, ao mesmo tempo que contribuiu para uma ocupação saudável dos tempos livres destes jovens. Além disso, todos os participantes nesta Academia de verão foram também compensados com bolsas atribuídas pelo Grupo Altri”, refere o grupo.

O programa soma mais de 1.300 participantes ao longo das várias edições, estando confirmada a realização de mais uma academia no verão do próximo ano.