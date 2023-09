DGArtes: Associação alerta para “incapacidade” de cumprir projetos apoiados causada por atrasos

A Performart – Associação para as Artes Performativas em Portugal alerta que os atrasos na contratualização e pagamentos dos apoios no programa de apoio a projetos 2022 da DGArtes causam “enorme angústia” e “incapacidade” de cumprir com as candidaturas apresentadas.

22 Setembro 2023, 17h59