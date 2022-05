Dia da Comunidade de Madrid: PP continua a ter duas agendas

A nova presidência do Partido Popular (PP) espanhol, encabeçada pelo galego Alberto Núñez Feijóo, tem no topo das prioridades estancar o mal-estar interno decorrente dos choques sucedidos durante a liderança de Pablo Casado, mas o partido continua a ter duas agendas que mais tarde ou mais cedo vão voltar a digladiar-se.

Isso mesmo ficou parente nas comemorações do Dia da Comunidade de Madrid, liderada pela popular Isabel Díaz Ayuso – que não quis confrontar-se diretamente com Feijóo nas primárias internas do mês passado, mas demonstrou não estar alinhada com a estratégia do seu novo líder.

Enquanto Feijóo decidiu imprimir uma postura mais dialogante com o Partido Socialista (PSOE) espanhol – na tentativa de ser uma alternativa ao centro, tentando conter a propensão dos eleitores para as margens radicais – Ayuso, líder da comunidade madrilena, optou exatamente pelo contrário: o confronto aceso com o executivo central.

Durante a cerimónia do Dos de Mayo, a presidente regional optou por um discurso repleto de críticas veladas ao primeiro-ministro Pedro Sánchez, que encerrou com um aviso: “A partir daqui, hoje como em 1808 [a luta contra a invasão do exército napoleónico], estamos comprometidos com a liberdade, cujo segredo pode estar em seguir o conselho de Gracián: ‘Nunca perca o respeito por si mesmo’. Uma maneira de dizer que Ayuso não pretende mudar e que continua a achar-se uma alternativa – se não a Feijóo, pelo penos à forma como o novo líder estar a encarar a oposição, o que vai ao mesmo.

Mas não é a única divergência: Isabel Díaz Ayuso também voltou a demonstrar que conta com a aliança, mesmo que informal, entre o PP e a extrema-direita do Voz – algo que, pelo menos para já, Feijóo dispensa. “É uma boa dupla, muito forte. Trata-se de conseguir votos e ela consegue-os”, disse, citada pelo jornal “el pais” uma fonte próxima de Ayuso.

Mas a líder regional tentou, apesar do discurso, manter uma postura de obediência institucional a Alberto Núñez Feijóo, como que pretendendo dar nota de que o próximo confronto entre ambos não será para já. Mas que será para um dia, Feijóo não ppode ter dúvidas.

O próximo ciclo eleitoral, que se inicia a 19 de junho na Andaluzia, prossegue com as eleições municipais e regionais de maio de 2023 e culmina nas eleições gerais nesse mesmo ano, e a palavra de ordem é ‘coesão’. Feijóo deixou claro que não tolerará qualquer tensão interna que possa distrair o partido do seu objetivo de voltar à órbita do poder – mas o certo é que a postura dialogante com o PSOE (que faz de algum modo recordar o PSD português dos primeiros meses de liderança de Rui Rio) não é do agrado de todos.

“O que eu quero para o meu partido é renovação e entusiasmo para abrir uma nova etapa”, disse Núñez Feijóo quando, esta segunda-feira, chegou a local as comemorações do Dos de Mayo iriam ter lugar. “Na Comunidade de Madrid, na Andaluzia e em toda a Espanha”, destacou, para insistir em “diminuir a tensão na política espanhola. Esse é o objetivo da presidente da Comunidade de Madrid como candidato a presidir ao PP de Madrid”.

Um apelo à moderação que contrastou com a intervenção de Díaz Ayuso na cerimónia, relata a imprensa espanhola.

“Como em 1808, hoje há um tribunal podre de cima a baixo, que não é capaz de acompanhar a solidariedade e o compromisso do povo madrileno”, disse Mónica García, líder do Más Madrid, citado pela imprensa espanhola. “Se o Governo de Ayuso estivesse na insurreição [contra os invasores franceses], algum amigo teria recebido uma comissão por trazer pólvora de má qualidade”, ironizou – com certeza para se referir ao irmão de Díaz Ayuso, acusado favorecimento em contratos com a administração regional.