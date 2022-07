Dia dos Avós e da Conservação da Natureza: Jardim Zoológico prepara muitas surpresas

Nos dias 26 e 28 de julho celebra-se, respetivamente, o Dia Mundial dos Avós e o Dia Mundial da Conservação da Natureza e o Jardim Zoológico preparou um conjunto de atividades de forma a tornar a visita ainda mais especial.

Nos dias 26, 28, 30 e 31 de julho os animais ganham voz, através dos educadores do Jardim Zoológico e as suas histórias e curiosidades são passadas aos visitantes.

Sabia que o zoo teve a fêmea de saguim-bicolor com maior longevidade e que esta originou 53 netos, 53 bisnetos e 20 trinetos? Ou que enviou um casal de leopardos-da-pérsia para o Centro de Reprodução de Sochi e as crias que lá nasceram estão hoje repovoar aquela zona do Cáucaso onde esta espécie estava declarada como extinta?

Apanhe a boleia das Animal Talks e, para além da oportunidade de ver de perto alguns materiais zoológicos como o pelo de um elefante, ou um crânio de tigres descubra as histórias por trás da conservação.

Ainda nos dias 28, 30 e 31 de julho, entre no fantástico mundo das abelhas através das “Conversas com o Apicultor” conhecendo as mais interessantes curiosidades sobre a vida na colmeia e as boas práticas para ajudar a contrariar a tendência de declínio da sua população.

Já no fim de semana de 30 e 31 de julho, divirta-se no workshop de ciência onde, para além de aprender a brincar, vai poder desenvolver objetos com materiais reciclados que vai poder levar para casa como uma recordação do zoo.

No dia dos Avós e da Conservação da Natureza, visite o Jardim Zoológico e descubra um bilhete único que, para além de permitir o acesso às apresentações dos golfinhos e aves, reptilário, quintinha e teleférico, inclui sorrisos, felicidade, conhecimento e a certeza de um dia muito bem passado.

Decorre um passatempo no Instagram do Zoo até dia 28 de julho, onde serão oferecidos cinco convites duplos.