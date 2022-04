Dia Mundial da Terra abraça o Oceano

O desafio lançado pela Fundação Oceano Azul a mais de uma centena de organizações resulta num conjunto de iniciativas que marca a semana em curso. De exposições e conferências, a ações de limpeza costeira e sessões especiais em sala de aula, há atividades para todas as idades no continente e ilhas.

Objetivo? Celebrar o Dia Mundial da Terra além da efeméride, assinalada a 22 de abril. A mobilização coletiva é fundamental nesta vontade de fazer a diferença. A mudança de atitude face ao consumo, para reduzir a poluição que acaba nos oceanos. O seu papel nas alterações climáticas. A importância da biodiversidade marinha no equilíbrio de ecossistemas necessários ao bem-estar de todos. Daí que o mote “o Oceano é a nossa Terra” tenha sido abraçado por associações, ONG, entidades públicas e privadas, movimentos vários e outras organizações interessadas na salvaguarda dos oceanos e do Planeta em geral.

Ambições de proteção estão muito aquém do pretendido

Em 2014, os cientistas pediram que 30% dos oceanos mundiais fossem protegidos por uma rede de Áreas Marinhas Protegidas (AMP) até 2030. Estamos em 2022 e os números são crus: o mundo nem sequer conseguiu alcançar a meta definida pela ONU para proteger 10% dos oceanos até 2020. Consta que atingimos 8% dessa meta, muito embora os especialistas alertem que apenas 2,8% dos oceanos mundiais estão completamente fora dos limites da atividade comercial, ou extremamente protegidos da mesma.

Se os países forem ousados nas suas decisões, então, o que fazemos enquanto sociedade é relevante, sendo que aquilo que cada um de nós faz, individualmente, também importa.

Participar e sensibilizar é ajudar à proteção

Da centena e meia de iniciativas a decorrer no âmbito do repto lançado pela Fundação Oceano Azul, aqui fica uma pequeníssima amostra das iniciativas que visam dar sentido ao mote “o Oceano é a nossa Terra”. Entre 22 de abril e 17 de junho, o The Trash Traveler vai pedalar 3000 km pelo país. Um troço diferente todos os dias, aliado a ações de limpeza em conjunto com a comunidade local. Objetivo: trabalhar em equipa um planeta melhor. Consultar as datas previstas de passagem em TheTrashTraveler.org

A partir das 10h00 de dia 24 de abril, a Associação de Bodyboarders convida todos os interessados a juntar-se no Farol de Sagres no Cabo de São Vicente, para participarem numa ação de limpeza das falésias e caminhos pedestres das imediações. A iniciativa “Cuidar da nossa natureza e cuidar do nosso futuro. Precisamos da ajuda de todos!” conta com a presença da Ocean Leader Joana Schenker, campeã do mundo de bodyboard em 2017. No mesmo dia, pelas 15h30, o Movimento Claro organiza uma ação de voluntariado que consistirá numa limpeza da praia dos pescadores em Paço de Arcos. A atividade juntará pessoas com e sem deficiência ligadas à CERCIOEIRAS. Pequenos gestos fazem a diferença. E têm impacto.

Consulte aqui todas as atividades disponíveis, presenciais e virtuais, para poder contribuir ativamente para essa nossa outra terra que é o Oceano.