Para ajudar os estudantes deslocados que se preparam, nesta altura, para sair de casa e começar ou continuar os estudos noutras paragens, a plataforma Spotahome elaborou uma lista de conselhos que ajudará a suavizar a situação.

7 Setembro 2023, 14h20

Com grande parte das colocações no ensino superior feitas, a atenção dos estudantes que vão estudar fora da sua zona de residência está agora concentrada no arrendamento de casa ou quarto para viver nos próximos anos. Aqueles que pela primeira vez se confrontam com a situação de estar fora da casa dos pais enfrentam uma série de desafios. Para eles, a Spotahome, marketplace de arrendamento que alia a tecnologia ao sector imobiliário, elaborou um conjunto de dicas úteis, que vão desde a arrumação do espaço até ao controlo das despesas.

1|Estudar opções de arrendamento. Antes de tomar qualquer decisão, é essencial ponderar todas as opções disponíveis e analisar vantagens e desvantagens. Localização, preço ou condições da casa (por exemplo, se é partilhada ou não) devem ser analisados ao detalhe, além de informações sobre recursos disponibilizados pelas faculdades (como bolsas ou ajudas de custos). Estes fatores variam consoante diferentes necessidades e prioridades, pelo que fazer uma planificação prévia ao arrendamento é essencial para o sucesso de qualquer estudante.

2|Dividir Tarefas. Os estudantes que, por várias razões, optam por alugar um quarto numa casa partilhada têm de ter alguns cuidados. O primeiro passo para o sucesso na partilha de casa passa pela comunicação com os restantes habitantes, devendo ser feito, logo de início, uma divisão de tarefas gerais e essenciais à preservação da casa. Assim, é importante a elaboração de uma tabela ou documento que, com a participação e apoio de todos, permita definir quem irá tratar de tarefas como limpeza ou arrumação dos espaços comuns.

3|Manter o espaço pessoal arrumado. Seja a partilhar casa ou não, a arrumação do espaço em que se vive é de extrema importância em termos físicos e psicológicos. Estudo sobre o tema apontam sempre a mesma conclusão: manter o espaço habitacional arrumado e organizado diminui o stress e a ansiedade, trazendo uma maior sensação de tranquilidade e tornando os momentos de descanso mais eficazes. Além disso, ajuda a manter maior organização do tempo, não sendo necessário perder horas à procura de coisas ou em arrumações adiadas e acumuladas.

4|Controlar as despesas. Um dos dilemas de todos os estudantes é a gestão da sua economia ao longo do mês. Entre eventos sociais, materiais escolares, despesas em alimentação e rendas, é importante gerir cautelosamente o dinheiro. Para isso, devem definir-se previamente valores mensais fixos para cada “área” (lifestyle, alimentação, renda, propinas, etc.), de modo a estabelecer limites para cada uma, maximizando as poupanças e diminuindo gastos desnecessários.

5|Garantir segurança e privacidade. Outra das dicas que se aplicam tanto a quem vive sozinho, como a quem partilha casa, passa por garantir a segurança e a privacidade do espaço em que se habita. Trancar a porta ou manter objetos pessoais de valor guardados, bem como não permitir o acesso à casa a pessoas que não sejam de inteira confiança e conhecimento, são algumas das formas de garantir o sucesso na segurança e privacidade para todos os estudantes que optam por arrendar casa ou quarto.