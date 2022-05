Dicas para jovem consumidor que queira abrir a primeira conta bancária

Saiba escolher o “melhor banco” e o tipo de conta adequado.

Um grande número de bancos disponibiliza contas para jovens, em regra até aos 25 anos, isentando-as de comissões de manutenção. Mas o consumidor deve estar atento, já que depois desta data poderá acontecer essa cobrança.

Antes de abrir a conta, peça a FIN- Ficha de Informação Normalizada, que deve ser fornecida por qualquer banco e que permite comparar condições aplicáveis. O consumidor deverá comparar custos associados (ex. º comissão de abertura, anuidade dos cartões, transferências) e taxas de juro aplicáveis (ex. º nos créditos e depósitos/investimentos financeiros), optando pelo mais favorável.

Por onde começar?

Há bancos que exigem um saldo inicial, pelo que deverá juntar algum dinheiro para abrir a conta. Poderá ser uma conta poupança com entregas fixas regulares, o que permitirá desde cedo adquirir hábitos saudáveis de poupança, obrigando a alguma disciplina e compromisso através da definição de objetivos de poupança mensal.

Não se deixe levar pelas aparências.

Lá porque os seus amigos, ou os seus pais, têm conta aberta naquele banco tal não quer dizer que seja esse o melhor banco para si. Escolha o banco mais adequado ao seu perfil e necessidades.

Banca digital ou com agência próxima de casa?

Hoje pode optar por abrir conta sem sair de casa e com garantia de segurança. Quase todos os bancos oferecem um conjunto de serviços através de aplicações que poderá utilizar para consulta e efetuar transações.

