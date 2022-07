Dicas para poupar água no WC

Vamos poupar água? Visite a nossa campanha ÁGUA COM CONTA E MEDIDA

Lançada ontem, dia 18, a campanha Água com Conta e Medida quer ajudar os consumidores a, com gestos simples e sem perder o seu bem-estar, a reduzir o consumo deste recurso essencial que é finito.

Pistas para poupar água de forma simples e confortável:

Na casa de banho

Feche as torneiras enquanto lava os dentes ou ensaboa as mãos. Com a torneira aberta gasta cerca de 14 litros de água. Se usar um copo, gasta menos de 1 litro.

Ao fazer a barba, feche a torneira e a tampa do lavatório. As poupanças de água podem chegar aos 38 litros.

Duches de 5 minutos consomem cerca de 60 litros! Fechando a torneira enquanto se ensaboa, serão apenas 24.

Se o seu autoclismo não tem dupla descarga, coloque uma garrafa de um litro e meio cheia de areia, dentro do depósito da água. Diminui a descarga para 8 litros. Não utilize a sanita como cesto do lixo. Descarregue o autoclismo só quando necessário.

Providencie a reparação de torneiras que pingam. Uma torneira a pingar de 5 em 5 segundos, num dia, consome 30 litros de água, ao fim de uma semana são 210 litros. Feche bem as torneiras e mantenha a canalização doméstica em bom estado.

Visite o nosso site e siga as nossas redes sociais para saber mais sobre esta campanha!

Conte com o apoio da DECO MADEIRA através do número de telefone 968 800 489/291 146 520, do endereço eletrónico deco.madeira@deco.pt. Pode também marcar atendimento via Skype. Siga-nos nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin e Youtube!