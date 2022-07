Dicas para poupar água na cozinha

Conhece a campanha da DECO ÁGUA COM CONTA E MEDIDA

Vivemos a pior seca desde que há registo no nosso País. Se, por um lado, temos o problema das alterações climáticas, por outro, assistimos ao desperdício deste recurso essencial à vida, em grande parte causado por sua má gestão.

Para que a água não falte já amanhã, todos os consumidores precisam mudar rotinas, ajustar consumos e adotar comportamentos que permitam, sem perder o bem-estar dos cidadãos, reduzir os efeitos do período de escassez grave que atravessamos. A campanha Água com Conta e Medida quer ajudá-lo a colocar este plano em ação!

Pistas para poupar água de forma simples e confortável:

Na cozinha

Use as máquinas de lavar loiça e roupa apenas com carga completa, sem recorrer a ciclos com pré-lavagem. Prefira os programas eco e poupa cerca de 20% em água.

Não deixe a água a correr enquanto lava a loiça à mão. Encha uma bacia com água limpa para retirar o detergente da louça lavada.

Reaproveite águas residuais para as suas regas e reduza o desperdício de água.

Utilize redutores de caudal nas torneiras.

No exterior

Regue as plantas nas horas de menor calor, de preferência à noite, para evitar perdas por evaporação. Ao usar uma mangueira pode gastar até 18 litros de água a cada minuto. Nestes tempos, e se possível use um balde e no futuro, experimente instalar um sistema de rega “gota a gota”.

Reduza, ou mesmo evite agora, as lavagens do automóvel, que pode consumir até 560 litros de água. Se precisa mesmo, use balde e esponja consumirá só cerca de 50 litros de água.

