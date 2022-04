Dimensão do Estado social exige crescimento económico

Ainda no que se refere ao debate na Assembleia da República (AR) do Programa de Governo, alguns afloramentos políticos poderão ter ganho importância q.b..

Em primeiro lugar a rejeição da moção de censura do Chega fez, desde logo, retomar uma imagem de união do conjunto da esquerda contra a extrema-direita, por mera questão de princípio. Por sua vez, os restantes partidos da direita parlamentar optaram por uma previsível abstenção, reforçando a linha divisória entre a extrema-direita populista e a direita tradicional democrática.

Ainda relativamente ao Chega será plausível, como em alguns comentários se vem destacando, que a atuação em termos de magistério do Presidente da AR – que assumiu um confronto acesso com o Chega – tenha subjacente a ideia de valorizar este partido como indicativo chefe na prática da Oposição de direita, só porque tal dará jeito ao PS?

Não creio nem defendo, até porque durante o debate foi curioso ouvir muito de passagem – mas o suficiente para ser notado – o primeiro-ministro a referir que o futuro é o Estado Social em detrimento do liberalismo. Como que a equacionar (com mais ou menos vontade, não sei) um debate ideológico que, a meu ver, interessa aprofundar, designadamente em termos da dimensão do Estado que as propostas da Iniciativa Liberal (IL) configuram, já que o pilar do Estado Social forte é numa economia de mercado uma espécie de dogma para os modelos de socialismo democrático ou sociais-democratas genuínos.

Tenhamos, contudo, presente que, no imediato, o Governo, em articulação com o sistema financeiro – num previsível cenário de abrandamento global que as condições exógenas determinam – deve assegurar maior empenhamento, desde já no crescimento económico sustentado das empresas privadas viáveis, tidas como os agentes motores da economia que geram riqueza e competitividade.

Assim, no próximo Orçamento do Estado e no seguinte, dentro do “bolo disponível”, identifiquem-se com clareza os estímulos com impacto sobre as empresas e criem-se boas expectativas fundadas, sabendo nós, contudo, da crónica debilidade em média (há felizmente excepções) do tecido empresarial, porque sub-dimensionado, com níveis baixos de produtividade, pouco aberto à cooperação e sempre que possível de “mão estendida ao Estado”.

Mas é urgente que o crescimento económico permita mesmo a ultrapassagem – com o apoio imediato dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência de alguns países que, recentemente, passaram à nossa frente – e não apenas uma convergência com a média da União Europeia. Só consolidado no país o início do patamar de crescimento sustentado poder-se-á melhor discutir modelos que asseguram com solidez a defesa do Estado Social, evitando no domínio do razoável o recurso ao endividamento, situação que, via pressuposto das contas equilibradas, o Governo pretende salvaguardar.

No entanto, é também um facto que, em contraponto às ideias do Governo maioritário, vem ganhando alguma força a ideia do liberalismo que a IL – apologista de um forte crescimento económico – protagoniza e tem divulgado, ainda que de uma forma insuficiente, num país que estruturalmente vê no Estado um pilar para a salvaguarda em momentos críticos. Em suma, qual a dimensão social no projecto dos liberais? Que cedências, em nome de uma alternativa credível, farão ao líder do centro-direita, o PSD, no âmbito do seu purismo ideológico?

Mais. Há também algo que deve ser corrigido no diálogo político corrente: nem os liberais podem atacar o Governo dando a entender que este representa o socialismo num sentido ortodoxo (como inimigo da iniciativa privada e logo defensor de um estatismo burocrático), nem o Governo, e o PS, podem dizer de uma forma absoluta que o projecto liberal representa a inexistência completa do Estado Social.

O autor escreve de acordo com a antiga ortografia.