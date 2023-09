Diretores de três Faculdades de Economia dizem ao JE que só se conseguirá travar a fuga de talento com uma alteração profunda dos salários. E para isso é indispensável baixar a carga fiscal sobre o trabalho.

15 Setembro 2023, 20h00

Os salários baixos são a principal razão que leva muitos jovens licenciados a abandonar o país. O problema não é de ontem, mas está a agudizar-se. Só uma profunda alteração nos salários, suportada por uma redução da carga fiscal, poderá travar o movimento, dizem ao Jornal Económico professores de três Faculdades de Economia.

”Sou muito favorável a uma redução dos impostos sobre o trabalho, como via de as empresas ganharem folga que lhes permita oferecerem melhores condições, nomeadamente melhores salários e assim reterem o talento que precisam”, adianta Pedro Oliveira, dean da Nova School of Business and Economics (Nova SBE), ao JE.

Pedro Oliveira viveu 20 anos fora do país, os últimos na Dinamarca, de onde regressou há sete meses para dirigir uma Escola internacional. Metade dos diplomados da Nova SBE arranja o seu primeiro emprego no estrangeiro. “À partida, os jovens saírem de Portugal é positivo, vão ganhar mundo, a questão é se a seguir eles vão ter incentivos para voltar e, neste momento, nós sabemos que eles estão a sair porque as condições que são oferecidas em Portugal são menos interessantes, têm ofertas melhores indo para fora. E não há nenhuma garantia que esta realidade se inverta”, considera.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor