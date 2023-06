A campanha tem o objetivo de “reforçar o conhecimento e motivar para a implementação de medidas preventivas” para o verão.

21 Junho 2023, 14h39

A Direção Regional de Saúde lança a partir desta quarta-feira uma campanha para o verão, com o tema “Operação Verão: Agentes de Saúde Pública em Diversão”.

A campanha tem o objetivo de “reforçar o conhecimento e motivar para a implementação de medidas preventivas em áreas como: a proteção solar e prevenção de efeitos nefastos do calor; a promoção de uma hidratação adequada e de uma alimentação segura; a prevenção de acidentes e de comportamentos de risco; a gestão de riscos biológicos e ambientais com impacto na saúde”.

A DRS sublinha que a campanha integra vários projetos como: “Verão com a LiS”, “+Verão, sem Drogas”, e “PREmosquito”.

A campanha inclui a participação de entidade como as Autarquias, a PSP, a GNR, o SANAS e o Serviço Regional de Proteção Civil.

Durante esta quarta-feira técnicos da DRS estarão nas ruas do Funchal numa ação direta de sensibilização da população, e também no Largo do Município, em contacto com os visitantes.

Durante o mês de julho vão decorrer várias ações de prevenção e sensibilização nos vários concelhos da Região Autónoma da Madeira.