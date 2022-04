Direção Regional do Desporto associa-se ao Dia sem Elevadores para combater sedentarismo

A Direção Regional do Desporto associou-se à iniciativa do Dia Sem Elevadores, com o intuito de combater o sedentarismo.

“Os níveis de inatividade física e os comportamentos sedentários continuam a aumentar em todo o mundo, daí a importância de promovermos a prática regular de atividade física diária, de forma simples, fácil e acessível. Este ano, a Direção Regional do Desporto (DRD), no âmbito da promoção do desporto laboral, juntou-se a este movimento, exortando os seus trabalhadores e demais população à adoção de um estilo de vida mais saudável, sendo mais ativo nas nossas rotinas diárias, particularmente no seu local de trabalho”, refere a Direção Regional.

Nesse sentido a DRD lançou o desafio a todos os seus trabalhadores no sentido de contabilizarem os lances de escadas percorridos, no seu dia-a-dia pessoal e profissional.

Os lances (12 a 15 degraus) percorridos serão calculados entre 1 de abril e 31 de maio.

O número de lances percorridos pode ser submetido em https://no-elevators-day.nowwemove.com/mi/

Pode também participar através das redes sociais, publicando fotos ou vídeos, do uso das escadas, e utilizar as hashtags de campanha #TodosOsPassosContam, #FindYourMove #BeActive #UtilizeAsEscadas #UseTheStairs #DiaSemElevadores #NoElevatorsDay #DiaSemElevadoresMadeira #NoElevatorsDayMadeira