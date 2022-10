Direita sueca forma coligação com apoio parlamentar da extrema-direita

Os três partidos de centro-direita da Suécia chegaram a um acordo sobre uma coligação minoritária que dependerá do apoio parlamentar dos Democratas Suecos, de extrema-direita, dando ao partido influência direta sobre a política do governo pela primeira vez.

O líder do partido Moderados, o próximo primeiro-ministro Ulf Kristersson, disse esta sexta-feira – um fim-de-semana antes do fim do novo prazo dado pelo presidente do Parlamento – que formaria um governo com os liberais e os democratas-cristãos depois de o bloco de direita ter ganho a maioria estreita nas eleições de 11 de setembro.

Ficou definido pelas negociações a quatro que os Democratas Suecos não seriam membros formais da coligação, mas concordaram em ajudar a moldar a sua política em troca de apoio parlamentar.

Kristersson reuniu com o presidente do parlamento e enfrentará uma votação de confirmação, provavelmente na segunda-feira, que será meramente um pró-forma, uma vez que os quatro partidos asseguram uma maioria de 176 lugares no parlamento de 349 membros. Depois disso, o novo primeiro-ministro terá ainda de ser aceite pelo rei – ainda mais pró-forma.

O acordo de coligação, de 50 páginas, inclui propostas para cortar impostos e limitar os benefícios sociais, ao mesmo tempo que insiste nas leis sobre segurança, com planos para reprimir gangues criminosos. O plano prevê também que o país regresse ao uso da energia nuclear.

O papel direto dos Democratas Suecos na política da Suécia marca uma mudança histórica e uma vitória pessoal do seu líder, Jimmie Akesson. Mesmo assim, não é uma vitória total: os extremistas tinham fortes expectativas de fazerem parte integrante do novo elenco governativo, que só não aconteceu porque os liberais se opuseram terminantemente – tal como tinham prometido durante a campanha.

Esta oposição entre membros de uma coligação abre brechas que dificilmente se manterão inócuas por muito tempo. Quando chegar o tempo de debate de temas onde os dois grupos não coincidam, o mais provável é que surjam as primeiras crises políticas. A força, pelo menos em teoria, está do lado dos extremistas: se não apoiarem o Governo, o novo primeiro-ministro terá de passar pelas penosas negociações caso a caso. Ou, alternativamente, preparar-se para eleições antecipadas.

O partido Democratas Suecos foi fundado por neonazis e outros ativistas de extrema-direita, que, mesmo assim, tiveram de ‘civilizar’ elementos mais radicais. Mais tarde, Akesson, líder desde 2005, introduziu várias alterações ideológicas e programáticas que tornaram o partido mais próximo da aceitação popular e da admissibilidade democrática.

Akesson disse esta sexta-feira, citado pela imprensa local, que teria preferido ter lugares no novo gabinete, mas que apoio meramente parlamentar permite-lhe, mesmo assim, reformular as políticas sobre imigração e justiça criminal. “Para nós, foi absolutamente decisivo que uma mudança de poder seja também uma mudança de paradigma em relação à política de imigração e integração”, afirmou.

O novo governo pretende tornar mais difícil a entrada e permanência de novos imigrantes no país e a possibilidade de eles obterem benefícios. Há também em vista uma proposta de proibição nacional da mendicidade.

Os Democratas Suecos obtiveram 20,5% dos votos, sendo superados apenas pelos social-democratas da primeira-ministra Magdalena Andersson, que agora deixará o cargo e cujoo partido domina a política sueca desde a década de 1930.