“Discover the Art of the Airport” no Aeroporto Internacional de Hamad

O Qatar tornou-se num dos primeiros países do Golfo a estabelecer um programa de arte pública contemporânea abrangente, liderado pelo Qatar Museums, com o objetivo de fazer integrar a arte na vida quotidiana. O programa incluiu aproximadamente 70 obras de mais de 60 artistas do Qatar, do Médio Oriente e de todo o mundo.

Mais de 40 novas obras de arte públicas serão instaladas no Qatar antes do Campeonato do Mundo FIFA Qatar 2022, para benefício da comunidade local e dos seus visitantes.

O Aeroporto Internacional de Hamad (HIA) e a Qatar Museums apresentaram uma colaboração única aos passageiros que viajam a partir do aeroporto premiado.

O “Discover the Art of the Airport” é um passeio único através de uma experiência envolvente, onde os visitantes podem ver esculturas e instalações de arte de artistas mundialmente reconhecidos.

Com o patrocínio de Sheikha Al Mayassa Bint Hamad Bin Khalifa Al Thani, presidente do Qatar Museums, foram colocadas em todo o HIA peças de arte notáveis concebidas por artistas locais, regionais e internacionais.

Obras de arte com curadoria do Departamento de Arte Pública do Qatar Museums podem ser vistas em diferentes partes do HIA, encorajando o diálogo e a interação com o público, enquanto acrescentam carácter e personalidade aos open spaces do aeroporto.

As obras de arte expostas incluem: “Other Worlds” do artista norte-americano Tom Otterness; “Small Lie” do artista norte-americano KAWS; “Cosmos” do artista francês Jean-Michel Othoniel; “A Message of Peace to the World” do artista iraquiano Ahmed Al Bahrani; e “Lamp Bear” do artista suíço Urs Fischer.

Estas são apenas algumas das exposições permanentes no HIA que inspiram os passageiros a comunicar na linguagem universal da arte, transcendendo barreiras linguísticas e estabelecendo ligações entre pessoas de diferentes continentes, enquanto transformam as viagens numa experiência artística entusiasmante.

O CEO do Grupo Qatar Airways, Akbar Al Baker, faz saber em comunicado: “O que distingue a nossa casa e o nosso hub, o Aeroporto Internacional de Hamad, é que nunca descansa sobre as suas conquistas: e esta nova experiência artística de classe mundial é uma forma de melhorar a experiência do passageiro. As várias exposições artísticas ilustram a nossa visão de tornar a cultura e a arte no Qatar acessível a todos. Com milhões de entusiastas de arte a viajar pelo Melhor Aeroporto do Mundo, esperamos que esta tour melhore ainda mais a sua experiência de viagem e ofereça mais uma razão para continuar a viajar com a Qatar Airways”.

Por sua vez, o CEO do Qatar Museums, Ahmad Musa Al-Namla, disse: “O percurso ‘Discover the Art of the Airport’ faz parte do ambicioso programa de arte pública do Qatar Museums, que está a transformar os espaços urbanos e de circulação do Qatar num vasto e acessível museu de arte. O programa irá apresentar mais de 100 obras de arte na fase inicial até ao Campeonato do Mundo FIFA Qatar. Através deste circuito, o Qatar Museums tem o prazer de oferecer aos passageiros das companhias aéreas uma experiência única na descoberta da impressionante coleção de obras de arte do HIA de artistas locais e internacionais de renome”.

A visita guiada “Discover the Art of the Airport” tem duração de uma hora no HIA e custa 1o dólares por pessoa. Os visitantes terão a oportunidade de aprender sobre a história de cada uma das obras de arte enquanto serão acompanhados por um guia especializado. Recomenda-se que os participantes tenham pelo menos duas horas de tempo livre no aeroporto antes da sua viagem e cheguem ao balcão Discover Qatar com 30 minutos de antecedência da sua visita agendada.