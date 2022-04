“Discriminação e violação dos direitos humanos”. Putin critica exclusão de atletas de competições internacionais

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou esta terça-feira que as exclusões dos atletas russos e bielorrussos das competições internacionais são casos de discriminação com base na nacionalidade e violam “diretamente os princípios fundamentais do desporto”, mas também os “direitos humanos mais básicos”, avança a “Reuters” esta terça-feira.

Numa cerimónia de condecoração televisionada no Kremlin para medalhistas dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022, esta manhã, Putin referiu-se em concreto aos Jogos Paralímpicos de Pequim que ocorreram depois de a Rússia ter invadido a Ucrânia.

Contudo, o chefe de Estado russo também criticou a medida “completamente absurda” da Federação Internacional de Natação (FINA) que suspendeu o medalhista de ouro olímpico russo Evgeny Rylov por nove meses depois de este participar num comício de apoio ao conflito armado iniciado por Putin.

O presidente russo disse ainda que a patinadora russa Kamila Valieva elevou o desporto “a uma verdadeira forma de arte”. “Tal perfeição não pode ser alcançada desonestamente com a ajuda de substâncias adicionais, manipulações. Sabemos muito bem que essas substâncias adicionais não são necessárias na patinação artística”, acrescentou.

Valieva, que completou 16 anos na terça-feira, falhou em um teste de doping no campeonato nacional russo em dezembro passado, mas o resultado só foi revelado em 8 de fevereiro, um dia depois de ela já ter ajudado o Comité Olímpico Russo (ROC) a vencer o evento por equipes no Jogos de Pequim. O caso aumentou o escrutínio aos russos uma vez que já havia acusações de doping separadas que os levaram a competir sem a sua bandeira e hino nacional.