Disney organiza viagem que vai consumir 462 toneladas de carbono. Bilhetes custam 107 mil euros

A Disney vai organizar uma viagem pelo mundo e que vai levar ao consumo de 462 toneladas de carbono em apenas 24 dias – mais do que a maioria das pessoas em todo o mundo consomem em um ano inteiro, em média. Cada bilhete está a ser vendido por 110 mil dólares (107 mil euros), informa o jornal “The Guardian” esta segunda-feira, 25 de julho.

A viagem é limitada a 75 pessoas e passa por 12 resorts da Disney em seis países, de três continentes. Os voos vão ser realizados num Boeing 757, com a presença do staff da produtora “que [vai] providenciar diversão e descrições [dos locais visitados], permitindo-te ficares imerso em cada local que visitas”.

De acordo com uma análise do grupo Transporte e Ambiente (T&E), a viagem totaliza 31.500 quilómetros, o que significa o consumo de 462 toneladas de dióxido de carbono, resultando numa média de 6,2 toneladas por pessoa – o equivalente a 20 vezes o que uma pessoa com um salário baixo consome, em média, durante um ano inteiro.

Um porta-voz da Disney referiu, citado pelo diário britânico “The Guardian”, prometeu que a empresa vai monitorizar os valores das emissões de carbono, falando num “comprometimento com a proteção do planeta e permitir o legado de um ambiente positivo para gerações futuras.”