Distribuição 4.0: um ponto de viragem para a indústria

A indústria da distribuição está a evoluir, e quem não se adaptar às novas tecnologias, corre o risco de ficar para trás. E a sua empresa, como gere processos, produtos e clientes?

12 Setembro 2023, 15h20

Nos últimos anos, temos assistido a um grande salto tecnológico que tem tido impacto em várias áreas da nossa vida. E as empresas não são excepção. Hoje, mais do que nunca, a tecnologia é aliada em processos e decisões, permitindo, muitas vezes, a diferenciação da concorrência. Com impactos na economia, também a indústria da distribuição se encontra em renovação, com a incorporação da automação, inteligência artificial e sistemas em cloud. A digitalização deste setor trouxe-lhe vários desafios. A distribuição 4.0 é uma realidade, e quem não se souber adaptar às novas tendências tecnológicas corre o risco de ficar para trás. Urge, por isso, reformular o ecossistema destas empresas, otimizando-o. Mas para isso, é necessário que todo o processo logístico seja incluído na transformação digital. Como fazer? Que soluções existem?

A distribuição e a indústria 4.0

Quando a analogia imperava nos serviços de distribuição, a falta de informação era colmatada com a experiência dos funcionários. Mas com a evolução da tecnologia e entrada da mesma nos processos de distribuição, passou a haver acesso a dados reais, o que modificou as tomadas de decisões. Esta foi uma das várias alterações no setor, que depressa se viu abraços com a distribuição 4.0. Trata-se de um conceito que engloba um sistema de tecnologias avançadas, como a inteligência artificial, o big data, a IoT (internet of thing, em português, a internet das coisas), a analítica ou a machine learning. A sua utilização permite que se crie um ciclo de logística totalmente conectado. Resultado: ganhos de eficiência, partilha de informação entre as diferentes áreas do processo, maior controlo, redução de custos e aumento da produtividade e da qualidade do serviço. Desta forma, é possível oferecer ao consumidor final — cada vez mais exigente — aquilo que espera de um serviço de distribuição: rapidez, comodidade e experiência de marca contínua.

Mas para usufruir dos benefícios da distribuição 4.0, é necessário que as empresas liguem toda a cadeia a soluções totalmente integradas, para uma maior agilidade no fluxo de informações. Para isso, é fundamental que seja ajustada a cultura da empresa, os modelos e processos de trabalho, pondo de lado as soluções até então utilizadas, e assegurando a capacitação de todos os recursos humanos através de formações.

Os 6 principais desafios da distribuição

A concorrência não é o único desafio que a indústria da distribuição enfrenta. Há outros e bem mais complexos que se relacionam, sobretudo, com a organização interna das empresas:

Complexidade: Muitas organizações pecam por terem serviços administrativos desorganizados ou demasiado complicados. Tal pode ter um impacto nas equipas, sobretudo financeiras e de contabilidade; Trabalho de equipa: Equipas que trabalhem de forma isolada numa organização, sem que haja colaboração com outras equipas, podem deixar passar novas oportunidades; Divisão: Se uma empresa de distribuição não trabalhar de forma sincronizada, com corte entre processos, tecnologia, maquinaria e força de trabalho, todo o processo se torna mais lento. Como resultado, podem surgir dificuldades para dar resposta às expectativas de clientes, bem como às alterações, cada vez mais constantes, do mercado; Produtividade: Na distribuição, são vários os trabalhadores remotos. Avaliar a sua produtividade pode não ser fácil, assim como programar o trabalho que é necessário desempenharem, em que existe sempre muitas prioridades concorrentes, obrigações pessoais, ausências ou outras questões; Organização: É essencial quando existe interação com o cliente, o que nem sempre pode ser fácil de gerir. Uma empresa sem acesso à informação necessária e atualizada na hora, independentemente do local em que o funcionário esteja, é uma empresa que está em desvantagem no mercado e que pode acarretar com vários prejuízos; Desperdício de tempo: Introduzir dados de forma manual em Excel ou outras tarefas manuais banais e propensas a erros levam a uma baixa de produtividade. Tarefas repetitivas são sinónimo de menos tempo de interação com o cliente, o que resulta num desperdício de tempo para os colaboradores, logo para a empresa.

Estes são os principais desafios da distribuição que têm um impacto negativo para o resultado final da empresa. Contudo, estes desafios podem ser colmatados com a ferramenta certa de gestão que permite total visibilidade em toda a cadeia de abastecimento. Assim, fornecedores e clientes podem ver e perceber de imediato tudo o que necessitam: desde informações dos clientes aos níveis de stock, compras efetuadas ou mesmo orçamentos. Com respostas mais eficientes e com maior transparência da cadeia de abastecimento, a empresa torna-se mais produtiva, logo mais pode vir a faturar.

A solução certa

A distribuição 4.0 veio dar resposta aos principais desafios que a indústria encontra. Através das soluções que oferece, permite alcançar uma maior eficácia e produtividade, o que se reflete nas margens de lucro. Mas para isso, importa escolher a solução certa. O Sage X3 oferece a visibilidade e o controlo necessários para gerir uma empresa de distribuição com maior rapidez, quer no país de origem, quer no estrangeiro. Da aquisição ao armazenamento, passando pelas vendas e finanças, este software permite ter uma melhor visão dos custos e margens de lucro, criando uma equipa móvel de vendas, independentemente do setor de atividade:

Nos produtos alimentares e bebidas: Permite garantir a qualidade e a segurança dos alimentos com total rastreabilidade e controlo de qualidade;

Permite garantir a qualidade e a segurança dos alimentos com total rastreabilidade e controlo de qualidade; Na produção dos processos: Possibilita garantir a coerência, otimizar o planeamento e assumir a gestão da conformidade com as várias moedas, regiões e regulamentos;

Possibilita garantir a coerência, otimizar o planeamento e assumir a gestão da conformidade com as várias moedas, regiões e regulamentos; Na produção discreta: Facilita a obtenção de perspetivas e visibilidade mais profundas em todas as operações de produção, de modo a melhorar a tomada de decisões;

Facilita a obtenção de perspetivas e visibilidade mais profundas em todas as operações de produção, de modo a melhorar a tomada de decisões; Na distribuição: Permite melhorar a eficiência da cadeia de fornecimento com perspetivas em tempo real de todos os aspetos das operações;

Permite melhorar a eficiência da cadeia de fornecimento com perspetivas em tempo real de todos os aspetos das operações; Nos produtos químicos: Facilita a resposta a regulamentos complexos e em mudança com controlo de qualidade, conformidade regulamentar e rastreio de lotes;

Facilita a resposta a regulamentos complexos e em mudança com controlo de qualidade, conformidade regulamentar e rastreio de lotes; Nos serviços: Permite a oferta ao cliente uma experiência superior com processos automatizados, fluxos de trabalho otimizados e perspetivas em tempo real.

Com o Sage X3, as equipas de distribuição podem tomar decisões conscientes que lhes permitem ser mais eficientes, produtivas e rápidas. E quem ganha é tanto o consumidor final como a própria empresa.