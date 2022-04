Distribuição de gás da Rússia para a Europa continua em queda

A distribuição de gás proveniente da Rússia continua em queda face aos pedidos de cancelamento de alguns países devido à guerra na Ucrânia.

Segundo informa a agência “Reuters” esta quinta-feira, 7 de abril, as entregas através do gasoduto Yamal-Europe mudaram de direção deixando de rumar à Alemanha e passarem para a Polónia, em Mallnow, na fronteira germano-polaca.

A Gazprom, a maior distribuidora de gás da Rússia continua a fornecer gás para a Europa através da Ucrânia, mas os pedidos dos consumidores europeus caíram hoje para os 105,4 milhões de metros cúbicos (mcm) face aos 108,4 mcm de quarta-feira.

Já a distribuição para a para a Eslováquia via Ucrânia através do ponto de fronteira de Velke Kapusany estavam em 936.935 megawatts-hora (MWh) por dia na quinta-feira, abaixo dos 968.186 MWh/dia de quarta-feira.

Recorde-se que países como a Alemanha, Finlândia, Estónia e Lituânia têm vindo a cortar a importação de gás proveniente da Rússia, ao contrário da Hungria que tornou-se o primeiro país a aceitar fazer o pagamento em rublos.

Apesar de ainda não terem aplicado sanções ao gás e petróleo russo, a União Europeia deverá aprovar esta quinta ou sexta-feira a proibição do carvão russo, numa medida que entrará em vigor a partir de meados de agosto. A proposta foi aprovada esta tarde no Parlamento Europeu com com 513 votos a favor, 22 contra e 19 abstenções.