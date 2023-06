A dívida da Administração Pública da Madeira ficou em cinco mil milhões de euros, no primeiro trimestre.

23 Junho 2023, 12h54

A dívida bruta da Administração Pública Regional (APR) ficou em cinco mil milhões de euros, no primeiro trimestre, o que representa uma subida de 64,3 milhões de euros (+1,3%), face ao trimestre anterior, e menos 196,7 milhões de euros (-3,7%) quando comparado com o período homólogo, dizem os dados da Direção Regional de Estatística (DREM).

“A variação homóloga expressiva deve-se ao facto de a operação de refinanciamento da dívida em 2023 ter ocorrido apenas no segundo trimestre deste ano, enquanto em 2022 teve lugar no primeiro trimestre”, explica a DREM.

O peso dos empréstimos ficou em 45,1% e o da dívida titulada em 54,9%, “percentagens idênticas às do trimestre homólogo”, sublinha a DREM.

Os dados referem que o Governo Regional é responsável por 94,4% dessa dívida, uma subida face aos 91,8% do período homólogo, enquanto que as Empresas Públicas classificadas no perímetro da Administração Pública da Madeira (APR) tinham um peso na dívida de 5,6%, uma descida face aos 8,2% do período homólogo.

“A dívida líquida de depósitos rondou os 4,8 mil milhões de euros, tendo aumentado cerca de 67,2 milhões de euros (+1,4%) face ao final do trimestre anterior, e crescido 208,3 milhões de euros (+4,5%) comparativamente ao período homólogo”, acrescenta a DREM.