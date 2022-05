Dívida pública aumenta mais de mil milhões, mas rácio em função do PIB cai no primeiro trimestre

A dívida pública portuguesa aumentou 1,2 mil milhões de euros em março, reporta o Banco de Portugal (BdP) esta segunda-feira, chegando assim aos 276 mil milhões de euros no período em análise. Ainda assim, o rácio de dívida reduziu-se para 127% do PIB no primeiro trimestre do ano, acrescenta o BdP.

“Este acréscimo refletiu, essencialmente, emissões de títulos de dívida no valor de 0,9 mil milhões de euros e o recebimento de uma nova tranche do empréstimo da Comissão Europeia (0,5 mil milhões de euros) ao abrigo do instrumento europeu SURE”, explica a nota estatística desta segunda-feira.

No mês anterior, a dívida pública portuguesa havia ficado nos 274,8 mil milhões de euros, segundo os dados do BdP. Recorde-se que o ano anterior fechou com um rácio de 127,5% do PIB para este indicador, com o Ministério das Finanças a projetar uma trajetória de redução que leve a dívida pública aos 120,7% no final de 2022.

O Programa de Estabilidade 2022-2026 prevê ainda que o indicador se aproxime dos 100% do PIB em 2026, ultrapassando economias como Espanha, Bélgica e França no processo e abandonando o grupo de países com um rácio de dívida pública mais elevada na zona euro.

Este valor recuou 0,4 pontos percentuais no primeiro trimestre do ano, descendo para 127% e alcançando um ciclo de cinco trimestres seguidos de redução deste rácio, depois do grande aumento gerado pela pandemia e que levou a dívida pública em função do PIB a um máximo histórico de 135,2%.

Olhando para o indicador líquido de depósitos, a dívida pública diminuiu 0,4 mil milhões de euros, para 253,8 mil milhões de euros, reporta o BdP.