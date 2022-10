Dívida pública cai para 278,2 mil milhões em agosto

A dívida pública diminuiu 0,9 mil milhões de euros em agosto, segundo dados do Banco de Portugal.

Em agosto de 2022, a dívida pública, na ótica de Maastricht, diminuiu 0,9 mil milhões de euros, para 278,2 mil milhões de euros.

“Esta redução refletiu, essencialmente, uma amortização de Obrigações do Tesouro de Rendimento Variável (OTRV), no valor de 1,2 mil milhões de euros. Em sentido contrário, as responsabilidades em depósitos aumentaram 0,3 mil milhões de euros, por via das emissões de certificados de aforro, parcialmente compensadas pelas amortizações de certificados do Tesouro”, refere o Banco de Portugal.

Os depósitos das administrações públicas aumentaram 0,6 mil milhões de euros, pelo que deduzida desses depósitos, a dívida pública diminuiu 1,6 mil milhões de euros, para 252,5 mil milhões de euros.