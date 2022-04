Dívida pública cresce 2,8 mil milhões de euros em fevereiro

A dívida pública nacional aumentou 2,8 mil milhões de euros em fevereiro, de acordo com os dados revelados esta sexta-feira pelo Banco de Portugal (BdP), o que coloca o valor total em 274,8 mil milhões de euros.

A nota estatística do BdP explica que a subida se deveu, “essencialmente, emissões de títulos de dívida no valor de 2,5 mil milhões de euros”, um cenário semelhante ao registado em janeiro.

O indicador já havia avançado 2,8 mil milhões de euros no mês anterior, chegando aos 272,4 mil milhões naquele período depois de mais uma emissão de títulos pela Agência de Gestão da Tesouraria e Dívida Pública (IGCP) no primeiro mês do ano no valor de três mil milhões de euros.

Por outro lado, depósitos das administrações públicas cresceram 1,8 mil milhões de euros, o que significa que a dívida líquida de depósitos aumentou mil milhões de euros, chegando aos 254,1 mil milhões de euros.

O ano passado fechou com um rácio da dívida pública de 127,4% do PIB, o terceiro mais alto da zona euro e acima do que era a previsão do Governo, que apontava aos 126,9%. Já em 2022, o Executivo projetou um rácio de dívida de 120,8% no final do ano, com a expectativa de chegar aos 100% em 2026, ou seja, mais rápido do que os países com rácios semelhantes ao português, nomeadamente França, Espanha e Bélgica.