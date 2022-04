Dívida soberana mundial sobe 9,5% e está a caminho de recorde este ano

A dívida soberana mundial deverá subir 9,5% atingindo um recorde de 71,6 biliões de dólares (65 milhões de milhões de euros) em 2022, de acordo com um novo relatório, enquanto os novos empréstimos também se preveem, em termos gerais, que se mantenham elevados.

De acordo com a “CNBC”, no seu segundo Índice Anual de Dívida Soberana, publicado esta quarta-feira, o gestor de ativos britânico Janus Henderson projeta um aumento de 9,5% da dívida pública global, impulsionada principalmente pelos EUA, Japão e China, mas com a grande maioria dos países a esperar aumentar os empréstimos.

A dívida pública mundial subiu 7,8% em 2021 para 65,4 biliões de dólares (60 milhões de milhões de euros), à medida que cada país que foi avaliado por este relatório viu os seus empréstimos aumentarem. Os custos de manutenção da dívida desceram para um nível recorde de 1,01 biliões de dólares (930 mil milhões de euros), com uma taxa de juro efetiva de apenas 1,6%, segundo o relatório.

No entanto, os custos de manutenção da dívida deverão aumentar significativamente em 2022, subindo cerca de 14,5% para 1,16 biliões de dólares (1,06 milhões de milhões de euros).

O Reino Unido sentirá o efeito mais acentuado depois da subida das taxas de juro e do impacto da subida da inflação nas quantidades substanciais de dívida ligada ao índice britânico, juntamente com os custos associados ao o programa de ‘quantitative easing’ do Banco de Inglaterra.

“A pandemia teve um enorme impacto no endividamento do governo – e os efeitos secundários deverão continuar por algum tempo. A tragédia que se está a desenrolar na Ucrânia também é suscetível de pressionar os governos ocidentais a pedirem mais capital emprestado para financiar o aumento dos gastos com a defesa”, disse Bethany Payne, gestora de carteiras de títulos globais na Janus Henderson.

A Alemanha já prometeu aumentar os seus gastos de defesa para mais de 2% do PIB numa mudança política acentuada desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, juntamente com o investimento de 100 mil milhões de euros para financiar os seus militares.

Os novos empréstimos soberanos deveram atingir os 10,4 biliões de dólares (9,5 milhões de milhões de euros) em 2022, quase um terço acima da média verificada antes da pandemia do Covid-19, de acordo com o mais recente relatório global de empréstimos da S&P Global Ratings publicado esta terça-feira.

“Esperamos que os empréstimos se mantenham elevados, devido às elevadas necessidades de transição da dívida, bem como aos desafios de normalização da política fiscal colocados pela pandemia e inflação”, afirmou a analista de crédito da S&P Global Ratings, Karen Vartapetov.