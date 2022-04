Há mais uma fusão no mercado da advocacia em Portugal. A sociedade DLA Piper ABBC integrou o escritório Paulo Saragoça da Matta, recrutando o penalista Paulo Saragoça da Matta como sócio e Mário Silveiro de Barros como of counsel (consultor) para investir no Direito Penal.

