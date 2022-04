Dmitry Peskov acusa Kiev de falta de consistência nas negociações

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, acusou esta segunda-feira a Ucrânia de ser pouco consistente no que ao cumprimento dos pontos acordados durante as várias rondas de negociações diz respeito.

“Os contactos continuam a um nível de peritos no âmbito do processo de negociação”, pronunciou-se Peskov durante uma conferência de imprensa por telefone, acrescentando que, “infelizmente, o lado ucraniano não é consistente em termos dos pontos que foram acordados”.

“Está frequentemente a mudar a sua posição e a tendência do processo de negociação deixa muito a desejar”, considerou.

Kiev e Moscovo mantiveram uma série de reuniões regulares no mês de março para um cessar-fogo em território ucraniano, mas essa intenção parece ter caído da agenda dos dois países, com os analistas a conjeturarem um agravamento e aumento da duração do conflito.

Na semana passada, o conselheiro da presidência ucraniana, Mykhailo Podoliak, afirmou que as “negociações são extremamente difíceis”, após Vladimir Putin ter denunciado a “falta de coerência” dos ucranianos.

O diplomata frisou que “a delegação ucraniana trabalha exclusivamente num quadro pró-ucraniano e transparente”, tendo assegurado que as duas partes vão prosseguir as negociações “de forma virtual”, apesar de não ter sido anunciado o seguimento das negociações.