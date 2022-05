Do Arsenal a CEO. Flamini tem fortuna avaliada em 12 mil milhões

Mathieu Flamini, ex-futebolista profissional, com passagens triunfantes pelo Arsenal e AC Milan, entre outros, trocou o mundo desportivo pelo empresarial ao fundar uma startup de bioquímica em 2008, assumindo em 2022 o cargo de presidente-executivo. Durante a carreira que durou 17 anos, venceu três FA Cups (Taça de Inglaterra) e uma Taça da Liga pelo Arsenal e o campeonato italiano (Série A) pelo AC Milan.

Apesar de, durante a sua carreira, ter sido encarado como um jogador de recurso devido à sua polivalência dentro dos relvados, fora deles Flamini mostrou ser a mistura entre presidente e craque da equipa, ao fundar a sua própria empresa, que nada tem a ver com futebol, fazendo uma fortuna inalcançável através da prática futebolística.

A GFBiochemicals tem como objetivo principal “combater a poluição química”, segundo Flamini. A startup recebeu recentemente 15 milhões de euros, através de uma ronda de financiamento liderada pela Sofinnova Partners, para desenvolver parcerias e propriedade intelectual, investir em investigação, contratar mais colaboradores e construir uma unidade de produção.

“Este investimento é o primeiro passo de uma grande jornada rumo ao desenvolvimento de parcerias e acordos importantes com grandes produtores de bens domésticos e industriais”, garantiu o ex-futebolista.

A empresa do ex-internacional francês fornece solventes derivados da molécula de ácido levulínico, uma substância que afirmam ser “mais ecológica” em comparação aos produtos de base petroquímica utilizados generalizadamente.

A fortuna de Flamini, segundo a “Forbes”, é estimada em 11,9 mil milhões de euros, o suficiente para superar todos os futebolistas da Premier League, juntos.

O sucesso no mundo dos negócios levou a rumores de que Flamini poderia estar envolvido na aquisição do Arsenal, em 2020. Ainda que tenha diretamente rejeitado envolver-se no negócio, o ex-futebolista admitiu em entrevista ao “The Athletic” que um regresso ao futebol “está nos planos”.

“Não me perguntem como estarei envolvido no futebol, porque não é algo que tenha pensado ou definido. Mas, definitivamente, é algo que eu faz parte desde sempre na minha vida. Eu vou sempre querer fazer parte dessa comunidade”.