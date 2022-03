Do Brasil a Inglaterra. Portugal fica no pote dos favoritos ao Mundial

A seleção portuguesa bateu ontem a Macedónia do Norte por 2-0 e é uma das mais recentes apuradas para o Campeonato do Mundo, depois de ocupar uma das últimas vagas atribuídas à qualificação europeia. Já estão ocupadas 27 das 32 vagas do Mundial, pelo que a equipa das quinas já sabe de grande parte das equipas que poderá ter pela frente na fase de grupos da prova. Portugal vai fazer parte do pote 1 e escapa a alguns dos maiores favoritos à conquista do troféu, mas pode apanhar outros.

O Campeonato do Mundo vai ser jogado no Qatar entre os meses de novembro e dezembro e vai iniciar com os habituais oito grupos com quatro equipas cada. Para o sorteio, as seleções vão ser divididas em quatro potes de oito seleções (tal como acontece na Liga dos Campeões).

A divisão das seleções pelos potes vai ser feita consoante as posições no ranking da FIFA, pelo que a equipa lusa beneficia do oitavo lugar para estar no pote 1. A exceção a esta regra é a seleção do Qatar (56º classificada), já que este país vai receber a classificação.

Relativamente às vagas europeias, falta preencher apenas uma. Isto porque as seleções ucraniana e escocesa tinham encontro marcado a contar para as meias-finais do playoff de apuramento, mas este foi adiado devido à guerra da Ucrânia. O vencedor deste duelo vai depois jogar diante do País de Gales, na luta por uma vaga no Qatar.

O sorteio vai ser realizado na sexta-feira a partir das 17h, (hora de Lisboa) em Doha, capital do Qatar. A única limitação existente é de que pode haver no máximo uma seleção de cada confederação em cada grupo, exceção feita à Europa, que pode ter até duas seleções em cada grupo. O Campeonato do Mundo vai começar no dia 21 de novembro e termina a 18 de dezembro.

Seleções já apuradas:

Pote 1:

Qatar (56º)

Bélgica (1º)

Brasil (2º)

França (3º)

Argentina (4º)

Inglaterra (5º)

Espanha (7º)

Portugal (8º)

Pote 2:

Dinamarca (9º)

Países Baixos (10º)

Alemanha (11º)

Suíça (14º)

Croácia (15º)

Uruguai (16º)

Pote 3:

Senegal (18º)

Irão (21º)

Japão (23º)

Marrocos (24º)

Sérvia (25º)

Polónia (28º)

Coreia do Sul (29º)

Canadá (33º)

Pote 4: