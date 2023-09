A Apple apresenta esta terça-feira as novidades ao mercado, nomeadamente o novo iPhone e a atualização do iOS 17. Expectativas são elevadas numa altura em que a gigante tecnológica perdeu milhares de milhões após o veto chinês, o seu maior mercado.

12 Setembro 2023, 06h30

A Apple prepara-se para apresentar as novidades que vão marcar este ano e o próximo. A marca da maçã vai revelar esta terça-feira os produtos em que esteve a trabalhar este ano, nomeadamente o esperado iPhone 15.

À semelhança de anos anteriores, a apresentação será pré-gravada e posteriormente transmitida no site da Apple e no canal de Youtube da empresa. Este ano, a Apple divulgou que o evento seria no dia 12 de setembro, permitindo adensar o mistério e aumentar as expectativas para os produtos.

Novo iPhone

A novidade mais esperada é o iPhone 15 e as suas várias versões. Tal como nos modelos anteriores, a Apple deverá lançar quatro versões do novo smartphone, sendo esperado os mais acessíveis iPhone 15 Plus e iPhone 15, e os premium, o iPhone 15 Pro e o Pro Max.

Estima-se que os preços estejam em linha com os do lançamento do modelo anterior ou sejam ligeiramente superiores, na ordem dos 100 euros, de forma a compensar a crise de chips. O espanhol “Applesfera”, que analisa as novidades da marca, aponta que o iPhone mais barata será de 1.149 euros por 128GB.

A versão seguinte, pela mesma capacidade, deverá ter um custo de 1.249 euros, existindo uma diferença de 150 euros aquando do aumento de capacidade interna. Já o iPhone 15 Pro terá um custo base de 1.399 euros e por um terabyte os utilizadores deverão pagar 2.050 euros.

Sobre o iPhone 15 Pro Max, aquela que é considerada a melhor versão, deverá chegar aos utilizadores a um preço de 1.599 euros, chegando até aos 2.200 euros.

A aparência externa será bastante semelhante à do modelo anterior, o iPhone 14, embora com rebordos mais redondos. Fala-se mesmo em rebordo de tirania, o que permitirá reduzir o peso do smartphone.

Entre as novidades deste aparelho está o chip biónico A17, que a própria Apple descreve como sendo “notavelmente mais rápido” que os anteriores, uma maior duração da bateria, falando-se na duração até 72 horas (três dias), e uma lente teleobjetiva periscópio, aumentando o zoom ótico de cinco a seis vezes, o dobro dos dois modelos anteriores.

 Concept iPhone 15 Pro Max* / iPhone 15 Pro.



*Possible model name Ultra.



Final renders based on the latest information ℹ️



Work: @konstantin_milenin

Created in Blender3D



Wallpapers:

Original grey @WilliamFaix

Custom blue @MajinBuOfficial #AppleEvent #iPhone #Concept pic.twitter.com/LECRmrdAWE — Konstantin Milenin  (@mi_konstantin) September 5, 2023

Este é um lançamento muito importante para a Apple, uma vez que a venda dos iPhones tem estado a cair nos últimos anos. Com este lançamento, a empresa liderada por Tim Cook espera impulsionar novamente as vendas, superando a Samsung e a OPPO.

O evento do lançamento surge também numa altura crítica para a Apple, em que a empresa perdeu quase 200 mil milhões de dólares (187 mil milhões de euros) em valor de mercado por causa do veto da China ao smartphone. A China proibiu a utilização do iPhone em agências e empresas estatais, o que levou a empresa a perder um valor alavancado em bolsa. Sendo este o maior mercado estrangeiro da Apple, esta é uma preocupação para Tim Cook na altura em que apresenta o novo modelo.

Carregador USB-C?

Outra novidade, e possivelmente a mais esperada em todo o mercado mundial, é a mudança para a porta de carregamento USB-C, eliminando o carregador Lightning.

Ainda que não seja uma certeza, muitos especialistas apontam que a Apple cedeu às regras obrigatórias da União Europeia. Bruxelas obrigou todos os fabricantes de smartphones a aplicarem o mesmo modelo de carregador, o USB-C, até dezembro de 2024.

Na realidade, a empresa de Cupertino ainda tem um ano para fazer a mudança mas deverá preferir fazer agora a alteração nos modelos, eliminando a exclusividade que mantinha e levava muitos a perguntar se alguém tinha “um carregador de iPhone”. Muito também se falou que a empresa iria lançar um modelo exclusivo para a Europa, cedendo às regras europeias, mas tudo indica que a empresa uniformize todos os modelos com o carregador tipo C.

Tomorrow is the big day.



USB-C is set to replace Lightning on the iPhone and AirPods cases. 🔌



Is there anyone that’ll actually miss the Lightning port? #AppleEvent pic.twitter.com/7VeEMuvMC5 — Joe (@RealJoseph123) September 11, 2023

iOS 17

Depois de uma pequena preview, a empresa fundada por Steve Jobs prepara-se para lançar os novos softwares iOS 17, iPadOS 17 e watchOS 10. Tratam-se de atualizações, respetivamente, para os iPhone, iPad e Apple Watch.

Mas esta atualização de software apenas será permitida nos dispositivos que contam com o chip A12 Bionic, ou outros mais recentes. Por exemplo, apenas o SE de segunda e terceira geração poderão ver este novo sistema operativo, bem como o XR, XS e a partir do iPhone 11.

Muito se tem falado que a atualização do sistema operativo vai permitir o NameDrop, em que os utilizadores de iPhone só têm de encostar os seus dispositivos e ficam automaticamente com os dados de contacto do outro. Deverão ser também anunciados Live Stickers entre utilizadores, novas ferramentas de segurança e atualizações nas mensagens e FaceTime.

Cannot wait for the official release of iOS 17!#AppleEvent pic.twitter.com/lpL7ArMNb9 — Randy B. Goos (@randybgoos) September 4, 2023

Apple Watch

Tudo indica que o Apple Watch Series 9 será parecido com o modelo lançado no ano passado. Ou seja, terão o mesmo padrão básico do Série 4, lançado em 2018. A versão Ultra mantém o mesmo design do ano passado.

No entanto, a empresa lança três tamanhos: 41, 45 e 49 milímetros, estando esta última medida apenas disponível para a versão Ultra.

A empresa deverá lançar o Apple Watch em novos materiais e apostar em novas cores. Entre as novidades, acredita-se que Tim Cook dê primazia a materiais reciclados, afastando-se do couro e apostando no aço inoxidável.

Tudo indica que o Apple Watch deste ano ganhe um novo processador, afastando-se do mesmo modelo de 2020. Este novo chip irá melhorar o recurso do Find My e ganhar velocidade de processamento.

O sensor de frequência cardíaca terá uma maior eficiência e precisão no Series 9, bem como um melhor velocidade de processamento.

AirPods

Este produto também já deverá incluir o carregador USB-C, como parte de uma mudança geral, reduzindo os custos da empresa ao fabricar portas de carregamento distintas para os seus produtos.

Ainda não se sabe muito, mas a Apple está a trabalhar em novos recursos de saúde para implementar nos AirPods, nomeadamente um termómetro para detetar a temperatura corporal através do canal auditivo, como os aparelhos médicos já fazem. No entanto, não existem novidades e não há expectativas.

Existirá sim uma atualização de software, nomeadamente uma melhor capacidade de silenciar e ativar o som do próprio aparelho e um recurso de Consciência de Conversa, que vai silenciar a música ou programa assistido quando as pessoas conversam entre si.

Esta última atualização poderá trazer alguns problemas, uma vez que há pessoas que usam os fones precisamente para ‘ignorar’ outras, algo que os AirPods não permitirão fazer.