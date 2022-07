Do gás russo aos cereais ucranianos: Nem só de armas se faz uma guerra. Veja “A Arte da Guerra” com Francisco Seixas da Costa

“Rússia demonstrou flexibilidade, mas alguma vantagem” com a assinatura do acordo dos cereais, tanto do ponto de vista alimentar, como talvez principalmente no que tem a ver com o ‘cordão’ de países que se encontram ao seu lado, ao cabo de cinco meses de guerra na Ucrânia.

Entretanto, Tunísia e a sua nova Constituição e a Líbia são os dois casos que fecham o ciclo das ‘Primaveras Árabes’ que se iniciou em 2011, precisamente na Tunísia.

O que está longe de estar fechado é o ciclo de inquietação iniciado em 6 de janeiro de 2021 nos Estados Unidos, depois de o ex-presidente Donald Trump ter sido um dos seus mais importantes contribuintes líquidos.

