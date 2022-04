Do Marítimo ao Belenenses. Van der Gag é o preferido do United para ser treinador adjunto na próxima temporada

Os dirigentes do Manchester United procuram fazer mudanças no clube e a equipa técnica parece não ser exceção. É certo que Ralf Rangnick, atual treinador, vai deixar o cargo no final da época e o Manchester United já está em conversações para contratar um novo técnico. Erik ten Hag é a primeira escolha do clube para o lugar. O holandês tem contrato com o Ajax até 2023, mas os “Diabos Vermelhos” estão dispostos a bater a cláusula de rescisão, fixada nos dois milhões de euros, para passarem a contar com ten Hag a partir da próxima temporada.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o Manchester United já tem acordo com o técnico, mas não quer levar de Amesterdão apenas o treinador principal, já que o número dois da equipa técnica, também é um alvo do clube inglês. Mitchell van der Gag assinou contrato como treinador adjunto do Campeão holandês no início desta época, depois de já ter passado por Portugal, tanto na condição de jogador, como na de treinador. Chegou ao Marítimo em 2001 e foi um habitual titular durante cinco anos. Jogava como defesa central e fez 174 jogos pela equipa insular, em que apontou 19 golos.

Deixou o clube em 2006 mas regressaria dois anos depois, em 2008, para orientar a equipa ‘B’ do clube e no ano seguinte passou a treinador da equipa principal, cargo que ocupou durante um ano, até setembro de 2010. Foi em 2012 que regressou ao ativo, quando assinou contrato com Os Belenenses (agora Belenenses SAD) e ali ficou durante mais de ano, levando a equipa de volta à Primeira Liga.

Deixou o cargo em 2013 e depois passou pelo Chipre e por alguns clubes dos Países Baixos até que, em 2019, se tornou treinador da equipa secundária do Ajax em 2019. Esteve no cargo durante dois anos até que o trabalho de van der Gag foi altamente reconhecido, de tal forma que o técnico passou a ser treinador adjunto de Erik ten Hag na equipa principal do Ajax.

Perto de completar um ano no cargo, o agora treinador adjunto pode estar perto de o abandonar para rumar a um dos grandes clubes da Liga Inglesa: o Manchester United. O jornalista Fabrizio Romano garante que o clube inglês está disposto a bater os dois milhões de euros da cláusula de rescisão inscrita no vínculo que liga Erik ten Hag ao Ajax. Caso a mudança se confirme, Mitchell van der Gag é a preferência do clube inglês para ser o braço direito do técnico em Old Trafford.