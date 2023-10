Com provas dadas no país vizinho, o restaurante do recém-aberto Montebelo Vista Alegre – Chiado Hotel conta a história da fusão japonesa e peruana que deu origem à cozinha nikkei.

22 Outubro 2023, 09h00

É com muito entusiasmo que o peruano Cesar Figari nos fala da história e, sobretudo, da riqueza culinária do seu país. À mesa do Ponja Nikkei, inserido no também novíssimo Montebelo Vista Alegre – Chiado Hotel, vai enumerando as condições geográficas ímpares e os movimentos migratórios do Japão, da China, de França, de Itália e, claro, de Espanha, que sustentam a herança gastronómica do Peru. “A gastronomia peruana é muito extensa, e para mim é a melhor do mundo”, afirma.

