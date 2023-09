Duas pessoas foram detidas no aeroporto Osvaldo Vieira, na Guiné-Bissau, com dez quilos de cocaína em placas, quando se preparavam para viajar para Lisboa, anunciou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

Os detidos são uma mulher luso-cabo-verdiana e um homem luso-guineense, que alegadamente transportavam a droga nas malas de cabine “prontas para serem embarcadas num voo da TAP” de Bissau para Lisboa, Portugal, de acordo com a PJ.

Em comunicado, aquela polícia esclarece que a detenção ocorreu na terça-feira, no aeroporto Osvaldo Vieira, na capital guineense, e que “os estupefacientes estavam dissimulados em duas malas”.

“As malas de cabine, aparentemente inócuas, escondiam no seu interior as placas de cocaína, cuidadosamente embaladas para evitar a deteção”, concretiza a PJ.

Segundo a fonte, os dois detidos serão “correios de droga” que foram apanhados em flagrante pelos agentes da Unidade Nacional de Combate à Droga e da Célula Aeroportuária Anti-Droga da Polícia Judiciária.

A detenção ocorreu no âmbito de uma operação de rotina, que “culminou na apreensão desta quantidade significativa de droga”, com um peso aproximado de dez quilogramas, lê-se no comunicado.

Os detidos vão ser apresentados ao Ministério Público, onde serão formalmente acusados.

A PJ adianta ainda que “a investigação prossegue para determinar a origem e o destino final da droga, bem como identificar outros possíveis envolvidos nesta rede de tráfico”.

A Polícia Judiciária reitera o compromisso “em trabalhar incansavelmente para prevenir e combater este tipo de criminalidade, protegendo assim a segurança e o bem-estar dos cidadãos”.

