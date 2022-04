Dois terços das mulheres portuguesas já sofreram ‘body shaming’

Um total de 64% das mulheres portuguesas já sofreram ou sofrem de body shaming (humilhação ou envergonhamento do seu corpo), presencialmente ou nas redes sociais.

A conclusão é de um estudo levado a cabo pela marca Dove que constatou que, para 66% das mulheres questionadas, os comentários negativos à sua imagem têm um impacto negativo na sua autoestima. Como tal, apenas uma em cada quatro mulheres diz gostar do seu corpo tal como ele é.

A maioria dos comentários negativos são feitos por pessoas próximas das vítimas: 76% afirma receber esse tipo de comentários de amigos ou conhecidos e 56% de familiares. Os insultos nas redes sociais pesam 8% nas situações de ‘body shaming’.

O estudo revela que 76% das mulheres expressam vontade em libertar-se de julgamentos feitos à sua aparência física, mas 34% das vítimas de body shaming praticam, por seu turno, body shaming a outras mulheres.

Os insultos ao peso são os mais frequentes, cerca de 82%, seguido da dimensão do peito (26%), o rosto (25%), a forma de vestir (23%), a altura (20%), o rabo (19%) e o cabelo (14%).

Como consequência desse body shaming, 67% das mulheres afirma esconder o seu corpo, 58% recorrem a dietas, 47% alteram a sua rotina de cuidados de cosmética e 21% evitam sair de casa como resultado dos insultos.

Sofia Bargiela, responsável da marca Dove em Portugal, afirma que “o propósito de Dove é garantir que todas as mulheres têm uma experiência de beleza positiva, por isso, temos vindo a estudar e abordar as questões que afetam a sua autoestima e as impedem de atingir o seu máximo potencial nas diferentes esferas da vida. O body shaming é uma delas, e apenas acabará se falarmos sobre o tema e sensibilizarmos as pessoas para o seu impacto negativo nos comportamentos e autoestima de quem sofre deste tipo de insultos ao corpo”.

Segundo a Ordem dos Psicólogos Portugueses, o body shaming é uma forma de agressão que envolve criticar ou humilhar alguém com comentários negativos e depreciativos acerca do corpo ou aparência física dessa pessoa. As agressões podem ser feitas em público, em privado, por mensagem ou nas redes sociais, mas também podem ser autoinfligidas.

A psicóloga Filipa Jardim da Silva afirma que, “muito embora as redes sociais se tenham tornado um espaço de autoexpressão e crítica diária, é muito curioso perceber que o campo onde o body shaming ganha vida é essencialmente entre amigos e no seio familiar, acabando a pressão instituída por esses núcleos socias por exercer um enorme poder na autoestima das mulheres, privando-as de se sentirem bem no seu próprio corpo”, comenta, considerando os números do estudo “preocupantes”.

“Isto mostra-nos como qualquer característica do corpo feminino pode ser alvo de críticas, pelo que a mulher está sujeita a uma pressão social muito elevada que lhe impõe padrões de beleza irrealistas”, considera a psicóloga Filipa Jardim da Silva, acrescentando que o body shaming “gera comportamentos pouco saudáveis por parte das mulheres, que apenas contribuem para que se sintam menos confiantes”.

Este estudo da Dove surge no âmbito da nova campanha da marca sob o mote “de body shaming a Body Love” , uma iniciativa que ilustra a introdução, em 2004, do conceito de “beleza real'” na imagem da marca.

“Queremos que a beleza seja uma fonte de confiança e não de ansiedade, por isso, trabalhamos para desconstruir os estereótipos e redefinir a beleza. Se as pessoas souberem as consequências do body shaming para as mulheres, dificilmente perpetuarão esse comportamento.”, vinca Sofia Bargiela.