Dois voos divergidos do Aeroporto da Madeira

Dois voos foram divergidos do Aeroporto da Madeira, esta terça-feira, conforme indica a plataforma da infraestrutura aeroportuária da região autónoma.

Um dos voos é da Ryanair, que tinha chegada prevista à Madeira pelas 08h30, vindo de Lisboa, e o outro voo divergido foi o da easyJet, que vinha de Lisboa e tinha chegada prevista à região às 09h00.

Foi cancelado um voo da easyJet que vinha do Porto para a Madeira.

Até ao momento já foram registadas pelo menos quatro chegadas ao Aeroporto da Madeira.

Já foi realizada uma partida no Aeroporto da Madeira, de um voo da TAP, para o Porto, que saiu da região pelas 08h41.

Nas partidas está cancelado um voo da easyJet que ia para o Porto.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) tem em vigor um alerta amarelo para vento forte para a costa norte e sul, com rajadas que podem atingir os 75 km/h, e para as regiões montanhosas, com vento que pode chegar aos 95 km/h.

A Madeira tem esta terça-feira uma previsão de vento forte nos extremos leste e oeste da ilha, com rajadas que podem atingir os 75 km/h, como indica o IPMA.