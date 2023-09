Domingos Simões Pereira em “Discurso Direto”: “Muitos presidentes em África não querem prestar contas”

“Discurso Direto” é um programa do Novo Semanário e do Jornal Económico onde todas as semanas são entrevistados os protagonistas da política, da economia, da cultura e do desporto. Veja a entrevista a Domingos Simões Pereira, líder da coligação que venceu com maioria absoluta as eleições da Guiné-Bissau.

9 Setembro 2023, 09h00