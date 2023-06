“Domingos Soares de Oliveira? É o grande fator de risco para Rui Costa no SL Benfica”

Do investimento à formação passando pela gestão do dossier Soares de Oliveira, Bruno Costa Carvalho, sócio e ex-candidato à liderança do clube, esteve no programa “Jogo Económico” e vai ser questionado por todos os temas que envolvem a atualidade dos encarnados.

18 Junho 2023, 11h45



