Dona do Facebook ganha utilizadores mas regista o menor aumento de receita desde que entrou em bolsa

A empresa dona do Facebook, a Meta, divulgou os resultados do primeiro trimestre de 2022, indo de encontro às previsões, mas a registar o menor aumento de receita desde 2012. No entanto, foi o crescimento do número de utilizadores que entusiasmou os investidores, com as ações da tecnológica a dispararem 18,89% após o encerramento da sessão regular em Wall Street.

A Meta encaixou 27,9 mil milhões de dólares (25,4 mil milhões de euros) em receita, um aumento de 6,6% em relação ao mesmo semestre de 2021, mas aquém das previsões dos analistas que apontavam para 28,24 mil milhões de dólares (26,7 mil milhões de euros). O resultado foi o mais baixo desde 2012, ano em que entrou em bolsa. Ainda assim, a tecnológica justificou que o seu volume de negócios poderia ter sido superior sem a crise no leste europeu.

O resultado líquido da Meta cifrou-se em 7,46 mil milhões de dólares (7,1 mil milhões de euros), o que se traduz numa diminuição homóloga de 21%, quando registou 9,49 mil milhões de dólares (8,9 mil milhões de euros).

Uma das “boas” notícias reveladas pela empresa de Mark Zuckerberg diz respeito aos utilizadores ativos diários. Aqui, o aumento foi de mais de 4% para 1,96 mil milhões, superando as expectativas dos analistas de 1,94 milhões.

Para os restantes meses de 2022, a Meta espera que as despesas totais se fixem ente 87 mil milhões de dólares e 92 mil milhões de dólares (82,4 e 87,2 mil milhões de euros), uma revisão em baixa dos 90 mil milhões de dólares a 95 mil milhões de dólares (85,3 a 90,04 mil milhões de euros) anunciados anteriormente.